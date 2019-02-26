الطائف 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية حملة رقابية لمعالجة التشوهات البصرية بحي الوسام ، شملت مصانع البلك ومواقع بيع مواد البناء المخالفة، وازالة الهناقر وغرف الصفيح العشوائية المخالفة.وأوضحت أمانة الطائف أن الحملة تأتي لمعالجة المشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري لمنع التجاوزات وضبط المحلات المخالفة ، وقد أزالت آليات الفرع غرف الصفيح ومصانع البلك المخالفة والتي بلغت 7 مواقع والتحفظ على 3 آليات ومعدات ثقيلة، بالإضافة إلى التعامل مع الأراضي الفضاء والتي استغلها مخالفون بعمل أسواق عشوائية لبيع الإسمنت والبطحاء ومواد البناء المختلفة ، مما تسبب في إلحاق الضرر بالسكان والبيئة وتشويه للمظهر العام وإتلاف للطبقات الاسفلتية والمرافق واستغلال الأراضي دون وجه حق، كما تعامل مراقبو البلدية الفرعية مع أصحاب المعدات الثقيلة التي استغلت الشوارع والأراضي الفضاء كأماكن للتمركز بإلزامهم بإزالتها فوراً واخذ التعهدات عليهم لعدم عودة الآليات للموقع.وبينت الامانة أنها أنذرت أصحاب المعامل والمخالفين لإخلاء المواقع ومزاولة المهن بالشكل الصحيح، كما شاركت قوة أمنية في الحملة.// انتهى //19:05ت م0254