تبوك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة حقل ، أمس جلسته الاعتيادية الـ40 برئاسة رئيس المجلس البلدي محمد العمراني, بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله العمرني,وكافة أعضاء المجلس.وتناول الاجتماع, مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله ومنها تشجير المنطقة الواقعة بين حي البلد وحي الظهرة، ودراسة تنظيم الحركة المرورية أسفل الجسر المؤدي لحي النهضة بالتعاون مع مرور المحافظة، ومناقشة المقترح المقدم حول زفلتت وانارة المرتفع الجبلي بمدينة حقل.وفي ختام الاجتماع تم دراسة عدد من المقترحات واتخذ حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.// انتهى //19:05ت م0255