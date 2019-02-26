لندن 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسجددت قوات نظام الأسد اليوم قصف مواقع في مدينة خان شيخون بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، الأمر الذي تسبب بمقتل مواطنتين اثنتين وسقوط جرحى، مما يرشح ارتفاع عدد القتلى الذين قضوا في خان شيخون منذ الـ 9 من فبراير الجاري من العام 2019 إلى 42 مواطناً مدنياً بينهم 12 طفلاً و15 مواطنة، جراء القصف الذي استهدف المدينة، ليرتفع بدوره إلى 327 على الأقل تعداد من قضوا خلال تطبيق اتفاق الهدنة الروسية- التركية ووثقهم المرصد السوري، وهم 144 مدنيًّا بينهم 55 طفلًا و29 مواطنة قتلوا في قصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، من ضمنهم 6 بينهم طفل قضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و76 مقاتلا قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة المنزوعة السلاح منذ اتفاق الهدنة الروسية – التركية، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.ونفذت طائرات النظام السوري الحربية اليوم غارتين على مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وغارة أخرى على مناطق في بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، مما تسبب بوقوع عدة جرحى، فيما صعدت قوات النظام من قصفها مستهدفة مناطق في بلدة كفرزيتا وقريتي الصهرية والصخر الواقعة في الريف الشمالي لحماة، ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، بالتزامن مع استهدافها لمناطق أخرى في بلدة الزيارة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى.// انتهى //19:08ت م0256