الجزائر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأعلن مدير حملة المترشح عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة عبد المالك سلال أن بوتفليقة سيودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الـ 18 أبريل القادم لدى المجلس الدستوري يوم 3 مارس القادم .وأضاف عبد المالك سلال خلال لقائه بممثلين عن المجتمع المدني بالجزائر العاصمة أن بوتفليقة سيودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى جانب الفرسان الآخرين لدى المجلس الدستوري الذي هو سيد في قراره.وأوضح أنه "لا أحد بإمكانه إلغاء العمل بمضمون الدستور ومن حق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لاستحقاقات الـ 18 من أبريل، مضيفًا أن "حق الترشح مكفول دستوريًا لكل مواطن جزائري وهو مكسب يجب المحافظة عليه واحترامه في إطار قوانين الجمهورية والعمل الديمقراطي".// انتهى //19:08ت م0257