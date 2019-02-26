الرياض 21 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 26 فبراير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في الرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وأعرب سمو الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره للجهود التي بذلها سفير كازاخستان في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.// انتهى //19:09ت م0258