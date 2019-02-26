واشنطن 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأعلن البيت الابيض في بيان اليوم وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى (هانوي) بفيتنام ، حيث من المقرر أن يلتقي غداً الأربعاء بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في قمة جديدة ستركز على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز للصحافيين من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية أن الزعيمين سيتناولان العشاء معًا مساء الأربعاء بحضور بعض مستشاريهم.// انتهى //19:14ت م0260