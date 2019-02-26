الصياهد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسجذبت فعالية" الرمي بالسهام "العديد من زوار بالقرية السعودية للإبل على خوض تجربة الرمي بالسهام، وهي إحدى الفعاليات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة.وأوضح أحمد برناوي مدرب ولاعب رمي بالسهام الذي يمارس هذة اللعبة منذ 15 سنة أن فكرة وجود الرماية بالسهام في المهرجان لارتباط الرماية أشكالها كافة مع تقاليدنا وموروثنا الشعبي، الذي يشجع على التنافس بالرماية دائماً، إضافة إلى أن الرماية بالسهام تشجع على الصبر وأن الوصول للأهداف مثل الوصول للنقطة الصفراء في الرماية بالسهام، حيث تحتاج للتركيز والدقة والتدرب للوصل إليها.وتشهد هذه الفعالية أيضاً مشاركة طاقم مدربات ولاعبات سعوديات لتدريب زائرات القرية السعودية للإبل على الرمي بالسهام، كما أن الفعالية مجانية ومتاحة الأعمار كافة.// انتهى //19:30ت م0270