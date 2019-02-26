الصياهد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسدشنت القوات الخاصة لأمن الطرق في موقع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل و بالتعاون مع إدارة نادي الإبل حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في مناطق المملكة ، حيث تقيم القوات الخاصة لأمن الطرق معرضاً توعوياً على هامش المهرجان الذي يستمر لمدة 3 أيام ضمن حملتها لتوعية رواد المهرجان بأهداف الحملة.وأوضح المقدم مقعد السبيعي مدير شعبة العمليات في القيادة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض خلال تدشين الحملة بالمهرجان ، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية بين سالكي الطرق ، مبيناً أن الحملة حرصت على التواجد في المهرجان ، نظراً للحضور الجماهيري الكبير الذي يحظى به.وأضاف "بتوجيه من معالي الفريق أول خالد بن قرار الحربي دشن قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان في 15 من جمادى الأول الجاري الحملة في كافة مناطق المملكة لتوعية كافة شرائح المجتمع بكافة أعمارهم من أخطار الطرق ، عبر المعارض والرسومات التوعوية في المجمعات التجارية والفعاليات، والتوعية من أخطار التهور والسرعة واستخدام الجوال أثناء القيادة، و كذلك كبار السن الذي يعانون من أمراض كالسكري والضغط بعدم القيادة أثناء حالات اشتداد المرض".وأكد السبيعي أن الحملة التي دشنت في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل شارك فيها مايقارب 60 رجل أمن و 30 سيارة يشرف عليها قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض العميد سعود العريفي ، متمنياً أن تحقق الحملة أهدافها الموضوعة للتقليل من نسبة الحوادث المرورية والحد من الوفيات .// انتهى //19:30ت م0271