دبي 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسحقق الدراج الإسباني أليخاندرو فالفيردي اليوم المركز الأول في المرحلة الثالثة الجبلية الأصعب في طواف الإمارات للدراجات الهوائية ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف السلوفاكي بريموز روغليك الذي احتفظ بالصدارة والقميص الأحمر.وصعد فالفيردي بطل العالم إلى جبل حفيت البالغ ارتفاعه 1240 م ، حيث قطع مسافة المرحلة البالغة 177 كلم في 4 ساعات و44 دقيقة و50 ثانية، بفارق السرعة النهائية على روغليك والفرنسي دافيد غودو .// انتهى //19:31ت م0272