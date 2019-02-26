جدة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسدشن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي اليوم ، فعاليات منتدى الموهبة والإبداع الأول 2019 تحت شعار "استثمار الموهبة رعاية من أجل المستقبل"، بحضور عدد من خبراء ومختصي الموهبة وقيادات تعليم جدة ، إلى جانب افتتاحه المعرض المصاحب للمنتدى ، وذلك بقاعة الجوهرة بجامعة جدة.واطلع الثقفي على المشاريع العلمية التي أعدها ونفذها عدد من الطلاب والطالبات المشاركين في أولمبياد ابداع ٢٠١٩ بالرياض ، مشيدا بما يجده الموهوبون والموهوبات من دعم متواصل وبرامج تساهم في تطوير وتنمية المواهب والابداع ، متطلعا للمزيد من الجهود المثمرة التي سيكون نتاجها جيلاً مبدعاً يسهم في تنمية الوطن وتحقيق تطلعاته ورؤاه.من جهته أوضح مدير ادارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي ، أن المنتدى سيتم تنفيذه سنوياً ، وذلك حرصاً من ادارة التعليم بجدة على الاستفادة من مختلف التجارب فيما يتعلق بالموهوبين والموهوبات واستراتيجيات الكشف والرعاية لهم.وأستهلت أولى جلسات المنتدى بورقة للدكتور أسامة معاجيني ، تناول فيه دور المؤسسات التعليمية في رعاية الموهوبين والمأمول منها مستقبلاً من برامج وأنظمة تحتضن هؤلاء الموهوبين ، كما قدم الدكتور خالد الرابغي في ثاني جلسات المنتدى ورقة تطرق فيها لمعالم الموهبة لدى الموهوب وطرق ملاحظتها واكتشافها ، ثم تحدث الدكتور فيصل العامري في الجلسة الثالثة عن تسريع الموهبة في ضوء المتغيرات المتسارعة وفق برنامج جامعة جدة لاستقطاب ورعاية الموهوبين.واختتمت جلسات المنتدى بفقرة عن أسبوع الموهبة والذي سينطلق الفترة القادمة بتعليم جدة.يُذكر أن المنتدى تنظمه إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة ، ويسعى من خلاله لتحقيق عدد من الأهداف والمعايير في مجال الموهبة والإبداع ، وتكريسا لرؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:34ت م0274