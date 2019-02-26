الدمام 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأجريت مساء أمس مراسم قرعة بطولة كرة القدم النسائية بالمنطقة الشرقية " الكرة تجمعنا " بمشاركة 16 فريقاً سعودياً وخليجياً ، التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبلة في صالة الهيئة العامة للرياضة " الصالة الخضراء وتستمر لمدة ستة أيام .‏ وأقيم على هامش المراسم القرعة مؤتمر صحفي للجنة العليا المنظمة للفعاليات برئاسة مديرة البطولة سناء العتيق منظمة للبطولة سناء العتيق أكدت فيه أن البطولة تقام بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبإشراف من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية .وشرحت العتيق نظام البطولة بطريقة خروج المغلوب ، بالإضافة إلى الحديث عن العديد من الأمور التي تخص رياضة المرأة والفعالية الأولى التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل ، مبينة أن 70 % من ريع هذه الفعالية سيخصص لإنشاء مشروع نسائي لحاضنات الأعمال .// انتهى //19:45ت م0275