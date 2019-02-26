جنيف 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم، في جنيف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.ونوقش خلال اللقاء الأوضاع والتطورات على الساحة الداخلية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، إضافة إلى النتائج المحققة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019م، والدعم الخليجي المستمر للشعب اليمني حتى تحقيق تطلعاته في استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.وأشار رئيس الوزراء اليمني في اللقاء إلى استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية رفضها الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها بموجب اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة، وعدم التزامها بهدنة وقف إطلاق النار، والمماطلة في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.واستعرض الجانبان الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والنجاحات التي حققتها على صعيد مكافحة الإرهاب بمساندة فاعلة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والإنسانية, وأهمية حشد الدعم الدولي لإسناد الحكومة في عمليات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.// انتهى //19:54ت م0277