جنيف 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسجدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، حرص حكومة بلاده على التنفيذ الكامل لاتفاق السويد فيما يخص مدينة الحديدة وموانئها وتبادل الأسرى والمختطفين، دون تجزئة أو تسويف، وترحيبها بكل الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن.وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه اليوم في مدينة جنيف السويسرية، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط والتعاون الدولي البريطاني أليستر بيرت، على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة المزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للانصياع وتنفيذ الاتفاقات التي تُوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن الميليشيا ومن ورائها إيران هي دائماً من تعطل تلك المساعي وترفض الإذعان للإرادة الشعبية والقرارات الدولية.من جهته، شدد الوزير البريطاني، على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشكل كامل.// انتهى //19:59ت م0279