رياضي / أخضر الريشة يختتم مشاركته في بطولة إيطاليا للشباب
الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية للشباب التي أقيمت في مدينة ميلان الإيطالية خلال الفترة 22-24 / 2 / 2019 بمشاركة أكثر من 20 دولة أوروبية و آسيوية .
ومثل الأخضر في منافسات الزوجي والفردي للبطولة 6 لاعبين من فئتي الشباب و الناشئين هم معاذ الغامدي ، نواف الغامدي ، عبدالله الحارثي ، أيمن العلياني ، يزن الصائغ وأحمد باشهاب .
من جانبه أوضح مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض أن الأخضر قد اكتفى باكتساب الخبرة في إطار هذه المشاركة من خلال احتكاك اللاعبين بنخبة من لاعبي الدول المتقدمة باللعبة ، حيث لم يحظى بفرصة الفوز أمام أيٍ من نظرائه .
وقال : نجح اللاعبين بتقديم مستويات أداء مميزة خلال المنافسات حيث أشادت الكوادر الفنية للدول المشاركة بمستويات الأداء التي قدمها اللاعبين بالرغم من كون اللعبة قد ظهرت حديثاً في المملكة .
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20:40ت م
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