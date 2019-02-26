الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واساختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية للشباب التي أقيمت في مدينة ميلان الإيطالية خلال الفترة 22-24 / 2 / 2019 بمشاركة أكثر من 20 دولة أوروبية و آسيوية .ومثل الأخضر في منافسات الزوجي والفردي للبطولة 6 لاعبين من فئتي الشباب و الناشئين هم معاذ الغامدي ، نواف الغامدي ، عبدالله الحارثي ، أيمن العلياني ، يزن الصائغ وأحمد باشهاب .من جانبه أوضح مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض أن الأخضر قد اكتفى باكتساب الخبرة في إطار هذه المشاركة من خلال احتكاك اللاعبين بنخبة من لاعبي الدول المتقدمة باللعبة ، حيث لم يحظى بفرصة الفوز أمام أيٍ من نظرائه .وقال : نجح اللاعبين بتقديم مستويات أداء مميزة خلال المنافسات حيث أشادت الكوادر الفنية للدول المشاركة بمستويات الأداء التي قدمها اللاعبين بالرغم من كون اللعبة قد ظهرت حديثاً في المملكة .// انتهى //20:40ت م0281