صامطة ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٠ الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٩ م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة يوم غد, ندوة بعنوان" مسؤولية الأسرة في تحقيق أمن المجتمع "، وذلك بجامع إسكان الخارش بالمحافظة.وتأتي الندوة التي ينفذها كل من محمد بن زيد المدخلي، وعماد بن أحمد عطيف، ضمن البرامج التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة خلال العام الحالي.// انتهى //20:42ت م0283