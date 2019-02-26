الطائف 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأطلق فريق مشاة الطائف أمس مبادرة (الطائف تمشي ) ، بمنتزه الردف السياحي .وأوضح قائد فريق مشاة الطائف حسن حُمدي أن هذه الفعالية تأتي ضمن أهداف فريق المشي لتحقيق ارتفاع معدل الصحة وتعزيز أهمية المشي للمجتمع وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في هذه الفعالية ومنها أمانة محافظة الطائف وشرطة محافظة الطائف وإدارة مرور الطائف ومستشفى الصحة النفسية والهلال الأحمر السعودي والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والعديد من الفرق التطوعية .ولفت قائد فريق مشاة الطائف أن المبادرة شارك فيها الرجال والأطفال والسيدات بمسافة تقارب نحو 5 كيلو مترات ، مشيراً إلى أن هناك فريق مشاة مكة المكرمة وفريق مشاة عشيرة كدعم منهم لهذا الحدث المجتمعي .// انتهى //20:43ت م0284