بيروت 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب في بيروت اليوم السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين.وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات العامة، بالإضافة إلى ملف النازحين السوريين في لبنان وسبل معالجة أوضاعهم.وأشار زاسبكين في تصريح صحفي إثر اللقاء إلى أن " هناك نقاط مشتركة يمكن البناء عليها، ونحن اتفقنا على مواصلة العمل المشترك، وأنا أعتقد أن الظروف سوف تتطور نحو الأفضل في كافة المجالات، والمطلوب أن يكون هناك وجهة نظر موحدة من الأطراف المعنية".// انتهى //21:25ت م0295