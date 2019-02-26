الكويت 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واساختتم معرض وفعاليات "الفهد.. روح القيادة" اليوم أنشطته وبرامجه، التي أقيمت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، خلال الفترة من 11 إلى 26 فبراير الجاري.وقد اطلع زوار المعرض على سيرة الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - من خلال ما تم توفيره من أسلوب شيق في تلقي المعلومات عبر عرض بانورامي للمحتوى، والمتمثل في استخدام الشاشات والصور بما في ذلك تقنية الهولوجرام، كما اطلعوا على مقتنياته الشخصية والأوسمة والأوشحة التي تقلدها، ووثائق رسمية ومخططات عدة وأفلام وثائقية، وعلى ما يزيد عن 1000 صورة بعضها نشر لأول مرة.وشهد المعرض تخصيص جناح خاص للعلاقات السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ، ويضم صورًا تعرض للمرة الأولى عن ملوك السعودية وأمراء دولة الكويت، كما شهد عقد ثلاث ندوات حول العلاقات السعودية الكويتية التاريخية، وأمسية شعرية، إلى جانب فعاليات خاصة بمناسبة العيد الوطني الكويتي، تضمنت مشاركة فرق العرضة، وتوزيع الهدايا.وأعرب المدير التنفيذي للمعرض خالد السليمان عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك فهد الخيرية رئيس اللجنة العليا للمعرض، ولأعضاء اللجنة على دعمهم المستمر لإنجاح المعرض، وشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالكويت، والقائمين على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والجهات الحكومية بدولة الكويت، على تقديمهم جميع التسهيلات والدعم اللازم، وجميع أعضاء فريق العمل.يذكر أن اللجنة التنفيذية للمعرض نظمت أمس حفل تكريم لفريق العمل بالمعرض ، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت الدكتور حسن الأنصاري، ومديرة إدارة المراكز الثقافية بالديوان الأميري الكويتي المهندسة سحر العقاب، والمدير التنفيذي للمعرض خالد السليمان.// انتهى //21:37ت م0297