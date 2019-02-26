الباحة 21 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 26 فبراير 2019م واسيشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة بالحافلة التوعوية والمصلى المتنقل ، وذلك في معرض الكتاب الرابع المقام حالياً في جامعة الباحة.وتقدم الحافلة التوعوية خدماتها لزوار المعرض عبر عدد من منافذ التوزيع وشاشات العرض يتم من خلالها عرض وتوزيع إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية والوقائية، فيما يحتوي المصلى المتنقل على كل ما يحتاجه المصلي من مواضئ وفرش ومكبرات صوت لإقامة الصلوات خلال وقت المعرض.وتأتي هذه المبادرات ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي تحرص على إقامتها الرئاسة العامة من منطلق الحرص على المشاركة الفاعلة مع الجهات الحكومية الأخرى في برامجها وأنشطتها ، وامتداداً للجهود التوعوية التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لجميع فئات المجتمع.// انتهى //21:39ت م0298