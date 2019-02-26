الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز لكرة السلة وذلك بإقامة خمس مباريات جمعت الوحدة مع السلام، والنهضة مع الأنصار، والهلال مع الأهلي، والاتحاد مع الفتح، والنصر مع أحد.وعاد الفتح من جدة بفوز على مضيفه الاتحاد 87-73 ليحتل المركز الأول بـ29 نقطة، فيما جاء الاتحاد في المركز السادس برصيد 23 نقطة ، وعلى صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض حقق أحد الفوز على مضيفه النصر بنتيجة 93-71، ورفع أحد رصيده لـ29 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل رصيد النصر عند 24 نقطة في المركز الخامس.وحقق الهلال الفوز على ضيفه الأهلي بنتيجة 83-70 في المباراة التي جرت بالرياض ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما حل الأهلي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.وفاز الوحدة على السلام بنتيجة 91-78 على صالة الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة، ليرفع الوحدة رصيده لـ20 نقطة في المركز السابع، فيما وصل رصيد السلام عند 20 نقطة في المركز الثامن ، وعاد الأنصار من الدمام بفوز على النهضة بنتيجة 88-55، ليرفع الأنصار رصيده لـ19 نقطة في المركز التاسع، فيما وصل رصيد النهضة عند 16 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //21:41ت م0299