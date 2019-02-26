الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأقيمت اليوم مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، انتهت 4 منها بفوز أحد الفريقين مقابل تعادل وحيد.وحقق نجران فوزاً على حساب ضيفه النجوم بأربعة أهداف مقابل هدفين ، ورفع نجران رصيده لـ35 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، وهو نفس عدد نقاط فريق النجوم "التاسع".وعلى ملعب نادي الشعلة في الخرج، حسم فريق الكوكب مباراته أمام ضيفه العروبة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ورفع الكوكب رصيده لـ33 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد العروبة عند 22 نقطة بالمركز التاسع عشر .وحقق القيصومة فوزا برباعية دون رد أمام ضيفه النهضة ، ورفع القيصومة رصيده لـ32 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد النهضة عند 37 نقطة في المركز السادس.وفي سيهات، حسم الخليج مباراته أمام ضيفه جدة بالفوز بهدف دون رد، ليكون رصيد الخليج 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن جدة الذي تراجع للمرتبة الخامسة في جدول الترتيب ، وتعادل هجر والشعلة بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الشعلة إلى 22 نقطة في المركز الـ 20 ،ورصيد هجر لـ34 نقطة بالمركز الـ11 .// انتهى //21:47ت م0301