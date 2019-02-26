ثقافي / لجنة التحكيم في مهرجان الإبل تعلن نتائج منافسات فئة (20 إنتاج ..شعل)
الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
الصياهد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل اليوم ، نتائج منافسات فئة ( 20 إنتاج .. شعل)، التي توجت بالمركز الأول فيها منقية خالد سعود بن حثلين، وتوجت بالمركز الثاني فيها منقية جفران فراج آل جفران ، فيما حصلت منقية عارف عبدالهادي الشمري على المركز الثالث، وتوجت منقية مشعل ضيدان بن حثلين بالمركز الرابع، وحلت منقية حمد جفران السبيعي في المركز الخامس .
من جهة أخرى، تقام غدًا الأربعاء منافسات فئة ( 20 إنتاج ..صفر)، التي تتنافس فيها 12 منقية تعود ملكيتها لـ 9 ملاك سعوديين و 3 كويتيين، تأهلت بعد تجاوزها اليوم الفحوصات الطبية لكشف العبث .
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات في فئة (20 إنتاج ..شقح)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الأربعاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الخميس .
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