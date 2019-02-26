الصياهد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل اليوم ، نتائج منافسات فئة ( 20 إنتاج .. شعل)، التي توجت بالمركز الأول فيها منقية خالد سعود بن حثلين، وتوجت بالمركز الثاني فيها منقية جفران فراج آل جفران ، فيما حصلت منقية عارف عبدالهادي الشمري على المركز الثالث، وتوجت منقية مشعل ضيدان بن حثلين بالمركز الرابع، وحلت منقية حمد جفران السبيعي في المركز الخامس .من جهة أخرى، تقام غدًا الأربعاء منافسات فئة ( 20 إنتاج ..صفر)، التي تتنافس فيها 12 منقية تعود ملكيتها لـ 9 ملاك سعوديين و 3 كويتيين، تأهلت بعد تجاوزها اليوم الفحوصات الطبية لكشف العبث .وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات في فئة (20 إنتاج ..شقح)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الأربعاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الخميس .// انتهى //21:56ت م0303