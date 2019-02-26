الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية مساء اليوم معرض (تجليات) للفنان التشكيلي عبد العزيز الدبل ، والأمسية الثقافية (الفن التشكيلي والشعر) للشاعر سليمان المانع، وذلك ضمن مبادراتها الثقافية الفكرية (رواق جسفت) وذلك في مقر الجمعية بالرياض.وألقت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال عبد الكريم الرويشد كلمة، خلال افتتاح الأمسية، أوضحت فيها أن الجمعية السعودية للفنون التشكيلية تساهم من خلال (رواق جسفت) إلى تحقيق أحد أدوارها في العمل على ‏ازدهار الحركة التشكيلية، والارتقاء بالفن التشكيلي السعودي، كما تساهم في تقوية الروابط الثقافية وإتاحة الفرص للفنانين والفنانات والمثقفين للمشاركة في النشاطات المنبرية والتفاعلية بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.وبينت أن دور الجمعية هو العمل على النهضة الحضارية والثقافية والفكرية الفاعل في المجتمع السعودي، مما يساهم في رفع الكفاءة المعرفية والخبرات الثقافية المتنوعة، وتنفيذ خطط التنمية التي تشهدها المملكة، مشيرة إلى حرص الجمعية على استقطاب الرموز الوطنية، بما يساهم في خدمة الفن التشكيلي وأعضاء الجمعية من الفنانين وتوثيق العلاقات في الوسط الثقافي التشكيلي بين الفنانين والمجتمع.واستعرض أحد رموز الحركة التشكيلية بالمملكة الفنان عبد العزيز الدبل في معرضه (تجليات) مسيرته الفنية التي دامت 42 عامًا حيث تضمن المعرض لوح للمدرسة التشكيلية الواقعية والحروفية، والتجريدية، أراد من هذا التنوع تعريف زوار معرضه بمراحل مسيرته الفنية.كما تحدث الشاعر سليمان المانع من خلال أمسيته (الفن التشكيلي والشعر) عن علاقة الشعر بالفن التشكيلي حيث عد الفن التشكيلي أقرب الفنون والآداب للقصيدة، كما تضمنت الأمسية قصائد شعرية.//انتهى//22:03ت م0306