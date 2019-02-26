واشنطن 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا للجيش الأمريكي "أفريكوم" اليوم، أن قوات أمريكية استهدفت بغارة جوية أمس، معسكرًا تدريبيًا تابعًا لجماعة الشباب الصومالية الإرهابية قرب شبيلي بمنطقة هيران وسط الصومال، وأن المعسكر كان يستخدم في شن هجمات.وأضافت القيادة أن التقديرات تشير إلى أن هذه الغارة قتلت عشرين إرهابيًا ودمرت مركبة.// انتهى //22:06ت م0307