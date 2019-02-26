الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الشهيد وكيل رقيب عيسى بن حسن النجعي - رحمه الله - ، الذي استُشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاع عن الدين والوطن .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو نائب أمير منطقة الرياض بأسرة الشهيد ، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته في فقيد الوطن ، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.ورفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض ـ حفظهم الله ـ على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //22:06ت م0308