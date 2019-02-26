عام / سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُبعد مواطنة مقدسية عن الأقصى 6 أشهر
الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
القدس المحتلة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم إبعاد مواطنة مقدسية 6 أشهر عن المسجد الأقصى.
وأوضحت مصادر فلسطينية في القدس، أن شرطة الاحتلال سلّمت المعلمة المقدسية هنادي الحلواني قرارًا بإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك ومداخله وأبوابه وأروقته لمدة 6 أشهر.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأربعاء الماضي، المقدسية الحلواني عقب اقتحام منزلها في مدينة القدس المحتلة، واقتادتها إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال في المدينة للتحقيق معها.
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22:07ت م
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