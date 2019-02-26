نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واسنفذت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بنجران اليوم، ورشة عمل في أساسيات الرسم التشكيلي، وذلك بابتدائية ومتوسطة الموفجة للبنات.وتهدف ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام إلى تعريف الطالبات على أساسيات الرسم الصحيحة في عالم الفن التشكيلي، وبعض طرق الرسم المناسبة للمبتدئين، وأشهر المدارس والاتجاهات الفنية الحديثة، و استعراض الخامات والأدوات المطلوبة والمستخدمة في مختلف أنواع الرسم.// انتهى //22:40ت م0320