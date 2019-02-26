عمّان 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسبدأت في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وبالشراكة مع الأردن، "اجتماعات العقبة" لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.وركزت هذه الجولة من الاجتماعات، التي شارك فيها مسؤولون سياسيون وأمنيون من العديد من الدول، وممثلون عن منظمات دولية، وشركات تكنولوجيا عالمية، على سبل التصدي للتحديات الأمنية المرتبطة باستغلال الإرهابيين والجماعات المتطرفة للإنترنت والتكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم الظلامية.وتعد الولايات المتحدة الدولة الثالثة التي تستضيف "اجتماعات العقبة" خارج الأردن، حيث استضافتها هولندا في شهر نوفمبر من العام الماضي، وألبانيا في شهر يونيو الماضي.وتستهدف الاجتماعات، التي أطلقها العاهل الأردني عام 2015م، تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.// انتهى //22:52ت م0322