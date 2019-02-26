حائل 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسكرم مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بمنطقة حائل أمس الطالبة بالمركز سديم بنت فوزي الشمري، نظير حصولها على المركز الثالث لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم لعام 1440هـ وذلك بمقر المركز.وتم تكريم الطفلة سديم بحضور عدد من رجال الأعمال بالمنطقة والذين قدّموا هدايا عينية ونقدية، وذلك تحفيزًا وتقديرًا للطالبة، وسط حفل بهيج وتهاني من زملائها على هذا الإنجاز.وفي ذات السياق قدم كلا من رجل الأعمال سعود بن خاتم الشمري ورجل الأعمال حمود بن حماد التميمي تبرعًا ماليًا للمركز بمبلغ 10.000 ريال وذلك لدعم أعمال المركز.وأوضح مدير المركز عبدالله بن عبدالرحمن العجلان أن الجائزة شهدت تفاعلًا مميزًا من الجميع، الأمر الذي يجسد الرسالة الإنسانية التربوية الاجتماعية لهذه الجائزة ونجاحها في تحقيق أهدافها.وهنأ العجلان الطفلة سديم على هذه النتيجة المتميزة، مؤكدًا حرص المركز على تشجيع طلبته على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، من خلال الأنشطة التي ينظمها إلى جانب تنظيم جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم، والموجهة للأطفال المعوقين .وقدّم العجلان شكره وتقديره لرجال الأعمال والمبادرين على حضورهم ومشاركتهم الاحتفال بتفوق الطالبة سديم.من جانب آخر تسلم مدير مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بمنطقة حائل عبدالله بن عبدالرحمن العجلان مبلغ دفعة الربع الأول لاتفاقية الشراكة بين المركز وشركة مياه آبار حائل والتي تتضمن تخصيص جزء من ريع مبيعات الشركة في كافة مناطق المملكة لدعم خدمات المركز وبرامجه الخيرية.// انتهى //23:05ت م0324