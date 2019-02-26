جنيف 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم وزير خارجية جمهورية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.// انتهى //23:22ت م0331