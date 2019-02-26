الأمم المتحدة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسقالت الأمم المتحدة :" إنها تعهدت ومانحون دوليون من 16 دولة حول العالم اليوم بتقديم 2.6 مليار دولار لضمان استمرار وتوسيع نطاق عمليات المساعدة الإنسانية في اليمن".ويمثل إجمالي هذه التعهدات التي قدمها المانحون الدوليون خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في جنيف اليوم لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة اليمنية الإنسانية، زيادة بنسبة 30% مقارنة بتبرعات العام الماضي البالغة 2.01 مليار دولار.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب المؤتمر :" إن عددا من الدول رفعت بالفعل من قيمة تعهداتها المانحة، والنسبة الأكبر من هذه الزيادات جاءت من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ".// انتهى //23:40ت م0333