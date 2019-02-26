مدريد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسيحل فريق برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدًا في سانتياغو ضمن إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم .وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، عندما افتتح لوكاس التسجيل لريال مدريد، وعادل مالكوم النتيجة لبرشلونة على ملعب الكامب نو .ويعاني فريق ريال مدريد من تراجع بمستوى الأظهرة رغم امتلاكه للبرازيلي مارسيلو بالجهة اليسرى، وداني كارفاخال باليمنى ، كما لم تدخل البطولة خزائن ريال مدريد منذ عام 2014 ، في حين يملك برشلونة أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في العالم بالوقت الحالي، وهو ألبا برفقة البلوجرانا ، ويبرز أيضا في الفريق نيلسون سيميدو وسيرجي روبيرتو .وستشهد مباراة الكلاسيكو غدا بين عملاقي إسبانيا العديد من التنافس في جميع الخطوط ، نظرًا لأهمية المباراة وأحد أبرز تلك المنافسات سيكون بين الأظهرة .// انتهى //23:55ت م0335