رياضي / كأس إسبانيا : برشلونة أمام ريال مدريد غدًا في إياب الدور نصف النهائي
الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
مدريد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
يحل فريق برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدًا في سانتياغو ضمن إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم .
وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، عندما افتتح لوكاس التسجيل لريال مدريد، وعادل مالكوم النتيجة لبرشلونة على ملعب الكامب نو .
ويعاني فريق ريال مدريد من تراجع بمستوى الأظهرة رغم امتلاكه للبرازيلي مارسيلو بالجهة اليسرى، وداني كارفاخال باليمنى ، كما لم تدخل البطولة خزائن ريال مدريد منذ عام 2014 ، في حين يملك برشلونة أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في العالم بالوقت الحالي، وهو ألبا برفقة البلوجرانا ، ويبرز أيضا في الفريق نيلسون سيميدو وسيرجي روبيرتو .
وستشهد مباراة الكلاسيكو غدا بين عملاقي إسبانيا العديد من التنافس في جميع الخطوط ، نظرًا لأهمية المباراة وأحد أبرز تلك المنافسات سيكون بين الأظهرة .
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23:55ت م
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