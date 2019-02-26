الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسحقق سائق الراليات السعودي إبراهيم المهنا المركز الأول في فئة الشاحنات (T4) وذلك بعد ختام منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للراليات الصحراوية ـ كروس كانتري التي استمرت خمسة أيام.ونجح المهنا الذي يشارك بدعم من نادي ضباط قوى الأمن من إنهاء الرالي الذي استمر لخمس جولات، تمكن من خلالها من الوصول إلى خط النهاية بأمان.وأنهى المهنا الرالي الذي شارك فيه على متن شاحنته من نوع مرسيدس بمساعدة أسامة السند وإبراهيم أبو ذيب، دون أي عطل ميكانيكي رغم صعوبة المراحل وتنوع التضاريس.وتعد مشاركة المهنا الثانية في فئة الشاحنات بعد مشاركته المميزة هذا العام في رالي حائل الذي انتهى قبل نحو شهرين.وينتظر إبراهيم المهنا وفريقه الشهر المقبل الجولة الثانية من البطولة العالمية في أبوظبي خلال الفترة من 30 مارس وحتى 4 أبريل.// انتهى //23:56ت م0336