الصياهد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسزار سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي اليوم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض .وتجول السفير البوسعيدي والوفد المرافق له في أركان المهرجان وزار القرية السعودية للإبل، ومتحف الإبل ومتحف العقيلات، والقرية الأوروبية، مبدياً إعجابه بما شاهده من فعاليات وتنظيم في المهرجان، مؤكداً أنه يمثل كرنفالاً تراثياً عالمياً .// انتهى //23:57ت م0337