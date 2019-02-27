القاهرة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية، اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015/2024م التي تستمر يومين بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بمحو الأمية في الدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بموضوع محو الأمية.وأوضحت الأمينة العامة المساعدة للجامعة العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الاجتماع يهدف لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العليا، وإطلاق الخطة الإعلامية للعقد العربي لمحو الأمية، وخطتها التنفيذية بعد اعتمادها من مجلس وزراء الإعلام العرب في مايو 2018م.وأشارت أبو غزالة إلى أن الاجتماع يتضمن مناقشة تنفيذ أهداف العقد العربي لمحو الأمية بالدول العربية، وإرساء آلية لمتابعة تنفيذ أهداف العقد العربي لمحو الأمية، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق صفحة العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار على شبكة الإنترنت، كما ستعرض الجامعة العربية الخطوات التنفيذية التي قامت بها لتعليم وتعلم النازحين واللاجئين الذين تضرروا من النزاعات المسلحة في الدول العربية.// انتهى //00:01ت م0338