سياسي / المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي مستشار رئيس الوزراء العراقي
الأربعاء 1440/6/22 هـ الموافق 2019/02/27 م واس
موسكو 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم مستشار رئيس الوزراء العراقي فالح الفياض، الذي يزور روسيا حاليًا.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا قضايا الشرق الأوسط والوضع في العراق وسوريا، وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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