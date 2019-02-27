موسكو 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسالتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم مستشار رئيس الوزراء العراقي فالح الفياض، الذي يزور روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا قضايا الشرق الأوسط والوضع في العراق وسوريا، وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:08ت م0339