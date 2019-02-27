تبوك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واساستقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي في مكتبه بالمحافظة اليوم رئيس مجلس إدارة نادي حقل الرياضي عمر بن طلال أبو العز يرافقه أعضاء المجلس.ورحب المحافظ في بداية اللقاء بأعضاء المجلس، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على دعم وتطوير قطاع الرياضة الذي سيكون له الأثر في توفير بيئة رياضية مثالية تسهم في تطوير المنافسات والأنشطة الرياضية.كما جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع النادي وما يقدمه من أنشطة رياضية في عددٍ من الألعاب المختلفة.وحث الخريصي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي حقل على مواصلة المزيد من العطاء والوصول إلى طموحات جماهير النادي في جميع المنافسات.من جهته أعرب أبو العز عن شكره لمحافظ حقل على ما يتلقاه النادي في المحافظة من الدعم، الذي كان له كبير الأثر في تجاوز الصعوبات، واعدًا ببذل قصارى الجهود لرفعة مستوى نادي حقل الرياضي.// انتهى //00:15ت م0341