الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأكد مدرب فريق النجم الساحلي التونسي، روجي لومار أن مباراة فريقه مع فريق المريخ السوداني في دور نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم لن تكونسهلة بالنسبة لفريقي، وسيكون للجانب البدني دور هام خاصةً وأن فريق المريخ قد يكون الأكثر جاهزية على الصعيد البدني .وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لدي ثقة في أن يؤدي اللاعبون دورهم كما يجب لضمان التأهل إلى النهائي، ولا بد أن نكون الفريق الأفضل ذهابًا وإيابًا وأن نسجل أكثر من المنافس، فنحن قادرون على ذلك" .من جهته قال لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، ماهر الحناشي: "إن الفريق يعاني من النسق المرتفع والمتواصل من المباريات، ولكننا جاهزون للوصول إلى المباراة النهائية حتى ندافع عن سمعة نادينا ونسعد جماهيرنا .وأوضح مدرب فريق المريخ السوداني يامن الزلفاني أن الكثير من اللاعبين الشبان في الفريق أخذوا فرصتهم وأكدوا جدارتهم بالحصول على ثقة الجهاز الفني، ولن يؤثر على الفريق غياب لاعبي الخبرة بسبب عقوبة الإيقاف"، مشيرا إلى أن الفريق يملك هداف مثل محمد عبدالرحمن إلى جانب قوة الفريق في اللعب الجماعي والتناغم بين مختلف الخطوط .ووصف لاعب فريق المريخ محمد هاشم المباراة بـ "الصعبة وأنها ستلعب على شوطين، الأول في سوسة والثاني في أم درمان"، مبيناً بأن "فريق النجم صاحب تاريخ كبير وعلينا احترامه، فنحن عازمون للعودة إلى السودان دون قبول أهداف في مرمانا".// انتهى //00:17ت م0342