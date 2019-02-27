أبها 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساختتمت أمس فعاليات الأولمبياد الرياضي الخامس الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد في ملعب المدينة الجامعية بأبها بحضور مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.وتوجت كلية الصيدلة بكأس الأولمبياد لبطولة كرة القدم بعد فوزها على كلية العلوم بركلات الترجيح، فيما حصلت كلية الشريعة على درع وراية الأولمبياد الرياضي الخامس بمجموع 720 نقطة من مختلف أنشطة وفعاليات الأولمبياد .وتضمنت فعاليات الأولمبياد لهذا العام 8 مسابقات تمثلت في بطولة كرة قدم الصالات وكرة الطائرة الشاطئية ودوري كرة القدم وألعاب القوى وكرة الطاولة و الكاراتيه والسباحة و الجودو، بمشاركة أكثر من 900 طالب من مختلف كليات الجامعة ، كما نظمت وكالة الأنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلاب فعالية لدعم ثقافة المشي تحت شعار "صحتي في خطوتي" .// انتهى //00:17ت م0343