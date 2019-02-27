رياضي / برنامج رياضي للمشي يستهدف المتقاعدين في جازان
الأربعاء 1440/6/22 هـ الموافق 2019/02/27 م واس
جيزان 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس
ينظم فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان بالشراكة مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الجمعة المقبل ، برنامجًا رياضيًا للمشي ، بعنوان " صحتك في مشيك " ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .
ويأتي البرنامج ضمن مختلف البرامج التي ينفذها فرع المؤسسة بالمنطقة ، حيث تم توجيه الدعوة للمتقاعدين للمشاركة والاستفادة من هذه الفعالية.
// انتهى //
00:18ت م
0344