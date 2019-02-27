جيزان 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسينظم فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان بالشراكة مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الجمعة المقبل ، برنامجًا رياضيًا للمشي ، بعنوان " صحتك في مشيك " ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .ويأتي البرنامج ضمن مختلف البرامج التي ينفذها فرع المؤسسة بالمنطقة ، حيث تم توجيه الدعوة للمتقاعدين للمشاركة والاستفادة من هذه الفعالية.// انتهى //00:18ت م0344