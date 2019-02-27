الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسانطلق أمس البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي للتنفيذيين" الذي ينظمه مركز ذكاء و الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة في المدينة الرقمية بمدينة الرياض، بحضور عدد من مديري تقنية المعلومات في القطاع الحكومي والخاص.وأقيم حفل بهذه المناسبة ألقى خلاله رئيس مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على مركز ذكاء الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي كلمة تناول فيها مايشهده العصر التقني الحالي من تحول هائل في تحليلات البيانات وتعظيم الفائدة منها خلال استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي.وتحدث الغامدي عن تطلعات وجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في التحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة، وأن مركز ذكاء بالتعاون مع الاتحاد يسعى إلى مواكبة ودعم هذا التوجه بكافة السبل والوسائل، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.بعد ذلك بدأ البرنامج باستعراض أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحكومية والصناعية قدمها الدكتور سلطان الفرهود، خبير تقنيات الذكاء الاصطناعي.وقام المتدربون بتطبيق عملي على منصات ذكاء اصطناعي واقعية قٌدم من خلالها نماذج حيه يمكن الاستفادة منها في طرق حل المشكلات المالية والاقتصادية والبيئية عن طريق البحث باستخدام استراتيجيات ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة .// انتهى //00:27ت م0345