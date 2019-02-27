دبي 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف أول إلى الدور الثاني لدورة دبي الدولية لكرة المضرب بفوزه اليوم على الفرنسي بونوا بير 6-4 و6-3 ، بينما أقصى الفرنسي غايل مونفيس الكرواتي مارين تشيليتش الثالث.ويلتقي أفضل لاعب في آسيا والمصنف سادسا عالميا في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز على الفرنسي كورنتان موتيه الصاعد من التصفيات 6-3 و7-5.ويلتقي مونفيس في الدور الثاني مع القبرصي ماركوس بغداديس الفائز على المصري محمد صفوت 4-6 و6-3 و6-4.// انتهى //00:29ت م0347