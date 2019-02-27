باريس 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأطلق الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء نظامه الجديد للتصنيف العالمي الخاص بالرياضيين الذي يأمل أن يستخدم في التصفيات المؤهلة إلى البطولات الكبرى.ويمنح نظام التصنيف العالمي نقاطا للرياضيين حسب ترتيبهم والنتائج التي يحققوها في مختلف المسابقات حسب أهميتها، بموجب آلية تشبه تلك المستخدمة من قبل رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين.ومن المفترض أن تسمح هذه الآلية بإقامة مقارنة بين الرياضيين المشاركين في مختلف المنافسات (القفز والرمي والجري).وقال رئيس الاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو "للمرة الأولى في تاريخ هذه الرياضة، سيكون لدى الرياضيين، وسائل الإعلام والمشجعين وسيلة واضحة لفهم تراتبية ألعاب القوى، من البطولات الوطنية إلى البطولات الدولية".وأضاف : "سيؤثر التصنيف العالمي للاتحاد الدولي بشكل كبير على نظام البطولات الدولية خصوصا ما يتعلق بالمشاركين في البطولات الكبرى المقبلة، وهو يتيح للجميع معرفة من هو المصنف أول في مختلف الرياضات مجتمعة".ويأخذ هذا النظام بالاعتبار المنافسات التي تقام في آخر 12 شهرا (18 شهرا بالنسبة إلى سباق 10 آلاف وسباقات الطريق فقط)، ويتم التصنيف على أساس متوسط أفضل خمس نتائج تحققت خلال هذه الفترة (ثلاث نتائج بالنسبة إلى 5 آلاف م و3 آلاف م موانع ومعظم سباقات الطريق، ونتيجتان بالنسبة إلى 10 آلاف م والماراثون).// انتهى //00:31ت م0348