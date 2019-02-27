الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسانتهى الاتحاد السعودي لكرة الطائرة من طباعة النسخة الجديدة للقانون الدولي لعام 2019-2020م التي سيتم توزيعها على جميع حكام المملكة من أجل متابعة كل ماهو جديد في قانون اللعبة .وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالله العدوان أن الدعم الكبير والمتواصل من رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم البابطين وزملائي أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للاتحاد له الأثر الكبير في ذلك التميز ولله الحمد.وقال العدوان بمناسبة النجاح والتميز الكبير للتحكيم والحكام السعوديون للكرة الطائرة محلياً وخارجياً على المستوى العالمي والآسيوي والعربي وكان أخرها قيادة الحكام السعوديون لمباراتي الافتتاح والنهائي للبطولة العربية الـ 37 للأندية التي أقيمت مؤخراً في الجمهورية التونسية ، حيث أدار الحكم الدولي الشاب خالد الحديثي مباراة الافتتاح التي جمعت الترجي التونسي وصحار العماني وقاد الدولي الدولي يعقوب السبت المباراة النهائية التي جمعت الترجي والريان .// انتهى //00:32ت م0349