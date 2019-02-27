سياسي / وفد سوري يعقد لقاءات في بروكسل
الأربعاء 1440/6/22 هـ الموافق 2019/02/27 م واس
بروكسل 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
عقد وفد اللجنة الوطنية العليا السورية اجتماعات في بروكسل شملت عددًا من المسئولين.
واجتمع الوفد مع السفراء الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أعضاء اللجنة السياسية و الأمنية.
وقال مصدر أوروبي إنه تم التأكيد للوفد بتمسك الاتحاد بقرار مجلس الأمن رقم 2254 و بالدور المحوري للأمم المتحدة والتصدي لأي إفلات من العقاب.
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يكون هناك إعمار من دون عملية انتقالية ذات مصداقية و أن الاتحاد الأوروبي سيواصل آليات الضغط المتاحة.
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