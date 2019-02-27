أبوجا 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسفاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت السبت الماضي متقدمًا بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.وأوضحت مفوضية الانتخابات في نيجيريا أن عمليات فرز الأصوات انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط، ولكن التقدم الكبير الذي أحرزه بخاري على أبو بكر يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية ما يعني فوز بخاري بولاية ثانية.// انتهى //03:10ت م0352