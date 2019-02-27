عمّان 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم في اجتماعين منفصلين، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستين نيلسن، و وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، وذلك على هامش "اجتماعات العقبة" التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع الأردن، لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب.وجرى خلال اللقاءين وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني بحث مجالات التعاون الثنائي وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.// انتهى //03:52ت م0353