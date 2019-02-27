الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :مجلس الوزراء: الالتزام بالمعاهدات أساس حل النزاعاتخالد الفيصل للمسؤولين: اتجهوا للميدانأمير الرياض يتسلم نسخة من مجلة البحوث الإسلاميةسلطان بن سلمان يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكةأمير الشمالية يقف على الآثار التاريخيةأمير جازان بالنيابة يتفقد مقر قوة الطوارئ الخاصةسعود بن نايف: نفخر بإنتاج التمور ونسعد باستضافة جميع المنتجينفيصل بن مشعل يبحث المشروعات المعتمدة للقصيمتركي الفيصل للشباب: أنتم المستقبل وأنتم الطموحأمير نجران يستعرض الميزانيات المعتمدة للجهات الحكوميةفيصل بن سلمان يدفع 2894 خريجاً لميدان الدعوةتعزيز العلاقات البرلمانية بين المملكة وكازاخستانالمملكة تقدم 500 مليون دولار لخطة دعم اليمن 2019مالسديس: إعادة صياغة الهوية الجديدة لرئاسة الحرمينتعهدات دولية بتوفير 2.6 مليار دولار لدعم اليمنمطالب بالكشف عن تأخر تنفيذ الانسحاب من الحديدة .. باقم في مرمى سهام الجيش اليمنيالجزائر: تظاهرات جامعية ضد ولاية خامسةعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصىقتلى وجرحى من طالبان في أفغانستان//يتبع//06:02ت م0003