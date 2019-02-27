عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/6/22 هـ الموافق 2019/02/27 م واس
الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
مجلس الوزراء: الالتزام بالمعاهدات أساس حل النزاعات
خالد الفيصل للمسؤولين: اتجهوا للميدان
أمير الرياض يتسلم نسخة من مجلة البحوث الإسلامية
سلطان بن سلمان يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة
أمير الشمالية يقف على الآثار التاريخية
أمير جازان بالنيابة يتفقد مقر قوة الطوارئ الخاصة
سعود بن نايف: نفخر بإنتاج التمور ونسعد باستضافة جميع المنتجين
فيصل بن مشعل يبحث المشروعات المعتمدة للقصيم
تركي الفيصل للشباب: أنتم المستقبل وأنتم الطموح
أمير نجران يستعرض الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية
فيصل بن سلمان يدفع 2894 خريجاً لميدان الدعوة
تعزيز العلاقات البرلمانية بين المملكة وكازاخستان
المملكة تقدم 500 مليون دولار لخطة دعم اليمن 2019م
السديس: إعادة صياغة الهوية الجديدة لرئاسة الحرمين
تعهدات دولية بتوفير 2.6 مليار دولار لدعم اليمن
مطالب بالكشف عن تأخر تنفيذ الانسحاب من الحديدة .. باقم في مرمى سهام الجيش اليمني
الجزائر: تظاهرات جامعية ضد ولاية خامسة
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
قتلى وجرحى من طالبان في أفغانستان
//يتبع//
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