وركزت الصحف على عدد من الملفات و القضايا في الشأن المحلي و الإقليمي و الدولي.وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (دعم اليمن.. انحياز للشرعية وقطع طريق العابثين) :يأتي تبرع السعودية أمس (الثلاثاء) بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2019 امتدادا لمواقفها الداعمة للشعب اليمني، ليس فقط منذ الانقلاب على الشرعية بل منذ عشرات السنين. ويعكس الدعم السعودي، الذي فاق الـ11 مليار دولار منذ سبتمبر 2014، الانحياز التام للشرعية اليمنية ودعمها بكل الطرق حتى إنهاء الانقلاب وعودة الأمور إلى نصابها.وأضافت أنه لعل ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر المانحين لليمن عام 2019 برعاية الأمم المتحدة في جنيف، وما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام القمة العربية الأوروبية بتكاتف الجهود الدولية لدعم الشرعية اليمنية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرياض تسعى بكل قوة لإنجاح جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة السلام والاستقرار إلى ربوع اليمن، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات المنظمة الدولية والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني واتفاقية ستوكهولم.وبينت أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلا أن اليمن لا يزال يعاني الكثير بسبب تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم استجابتها للقرارات الدولية، ومراوغاتها في تنفيذ الاتفاقات، وهنا نقول إنه حان الوقت للتدخل الحاسم والفعال من قبل المنظمة الدولية ومجلس الأمن، بفضح الطرف المعرقل، وتوقيع أقسى العقوبات عليه، وإخضاعه لتنفيذ القرارات والاتفاقات الدولية.// يتبع //06:02ت م0004