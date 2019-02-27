بدورها، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (فعل التمكين): تمكين المرأة في المملكة يسير بوتيرة طبيعية في الاتجاه الصحيح، وتيرة تعطينا انطباعاً لا لبس فيه أن المرأة السعودية تملك من القدرات ما يمكنها من الانخراط في المهام كافة التي تسند إليها، فهي قد أثبتت جدارتها في مجالات الحياة كافة وتميزت ليس على الصعيد المحلي ولكن أيضاً في المحافل الدولية من خلال مساهماتها الفاعلة التي لاقت إشادات لا مجاملة فيها، ولنا الحق كل الحق أن نفخر بها وبإنجازاتها المتعددة.وأضافت أن تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولتنا بإعطاء المرأة الثقة الكاملة بفرص هي تستحقها بالفعل لتتبوأ أعلى المناصب وأرفعها، فمنصب سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن يتطلب الكثير من الموهبة الفطرية والحنكة والدبلوماسية في التعامل مع الإدارة الأميركية ومع أعضاء الكونغرس وقادة الفكر والإعلام على اختلاف توجهاتهم، وهو أمر ليس بالسهل بكل تأكيد بل في بعض الأحيان تشوبه صعوبات تتطلب تعاملاً دبلوماسياً راقياً وحوارات شاقة وصولاً إلى نتائج تصب في مصلحة البلدين، ومع ذلك كله رأت قيادتنا الرشيدة أن الأميرة ريما هي الأفضل لتولي هذا المنصب المهم عطفاً على العلاقات الخاصة بين الرياض وواشنطن، حيث اعترفت الولايات المتحدة بالمملكة رسمياً في مايو العام 1931م وذلك عبر تقديم الاعتراف الدبلوماسي الكامل، ومنذ ذلك الوقت مازالت العلاقات تسير بوتيرة تصاعدية حتى بلغت مرحلة الاستراتيجية مما يؤكد عمقها وتداخل مصالحها.وختمت :تعيين الأميرة ريما بنت بندر في هذا المنصب إنما هو تكريم وتشريف وتأكيد للثقة التي تحظى بها المرأة في بلادنا، وهو أمر يجعلها تبرز قدراتها وتفصح عن إمكاناتها فالأبواب مفتوحة أمامها لتتبوأ أعلى المراتب طالما كانت أهلاً لها.// يتبع //06:02ت م0005